Гладков показал последствия атаки ВСУ на Белгород Гладков: на заводе в Белгороде обнаружили воронку от боеприпаса HIMARS

Воронка от реактивного снаряда осталась на территории одного из заводов в Белгороде после атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Предварительно, разрушения оставил боеприпас реактивной системы залпового огня HIMARS.

На территории одного из предприятий в промзоне Белгорода была обнаружена воронка от боеприпаса, предположительно, от установки РСЗО HIMARS, — написал Гладков.

По данным губернатора, территория предприятия была немедленно оцеплена правоохранителями. К работе приступили специалисты-саперы Минобороны России, а также представители спасательных служб МЧС и подразделения «БАРС-Белгород». Как отметил глава региона, окончательное решение о дальнейших действиях будет принято только после завершения полного экспертного исследования.

Ранее Гладков сообщил, что мирный житель получил ранения при взрыве украинского беспилотника в поселке Чапаевский Белгородской области. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями живота, рук и ног доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.