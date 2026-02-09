Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 14:07

Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области

Гладков: мирный житель ранен при взрыве украинского БПЛА в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мирный житель получил ранения при взрыве украинского беспилотника в поселке Чапаевский Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями живота, рук и ног доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где ему проводят операцию.

В Грайворонском округе при атаке беспилотника ВСУ ранен мирный житель. В поселке Чапаевский в результате детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения живота, рук и ног. Бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — написал Гладков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО в ночь на 9 февраля сбили 69 украинских беспилотников. По данным ведомства, атаки ВСУ были отражены в восьми регионах. В министерстве отметили, что больше всего целей было сбито в Курской области — 28 беспилотников. На одну меньше — в Брянской области. Еще пять БПЛА уничтожили в Белгородской области, три — в Тульской. По два дрона сбили над Орловской и Калужской областями, по одному — над Астраханской и Воронежской.

мирные жители
атаки ВСУ
Белгородская область
Вячеслав Гладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хирурги собрали череп девочке, которую выбросил из окна собственный отец
Массовый сбой Telegram 9 февраля: где не работает, причины, блокировка
Котяков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста в России
Россиянка лишилась свыше 7 млн рублей в ходе «перерасчета пенсии»
«Пошли эти девушки...» Топ-10 цитат Григория Лепса о женщинах
Награжденный Путиным командир «АрБата» погиб на СВО
Алиханов сообщил о готовности перечня локализованных авто для такси
Ледяной дождь накроет столицу России
Москвичам рассказали об уникальном строительном проекте в центре столицы
Пытавшийся стать президентом России бизнесмен переписал активы на сестру
Европе посоветовали сократить зависимость от Visa и Mastercard
Доктор Мясников рассказал, от какого вопроса начал седеть
Орнитолог рассказала, почему перепись воробьев необходима
Названо условие попадания Венесуэлы в тройку лидеров по добыче газа
Оттепель не придет? Прогноз погоды в Москве, когда вернутся морозы
Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области
Путину пришлось успокаивать Собянина на встрече в Кремле
Люксовые отели с россиянами закрываются на Кубе
Собянин доложил Путину хорошие новости об экономике Москвы
Задержан глава отдела ЖКХ кабмина Татарстана
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.