Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области

Мирный житель получил ранения при взрыве украинского беспилотника в поселке Чапаевский Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями живота, рук и ног доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где ему проводят операцию.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО в ночь на 9 февраля сбили 69 украинских беспилотников. По данным ведомства, атаки ВСУ были отражены в восьми регионах. В министерстве отметили, что больше всего целей было сбито в Курской области — 28 беспилотников. На одну меньше — в Брянской области. Еще пять БПЛА уничтожили в Белгородской области, три — в Тульской. По два дрона сбили над Орловской и Калужской областями, по одному — над Астраханской и Воронежской.