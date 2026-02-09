Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 07:27

Над Россией уничтожили 69 украинских БПЛА

Минобороны РФ: 69 беспилотников ВСУ сбили за ночь в восьми российских регионах

ПВО ПВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Российские силы ПВО в ночь на 9 февраля сбили 69 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки ВСУ были отражены в восьми регионах.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что больше всего целей было сбито в Курской области — 28 беспилотников. На одну меньше — в Брянской области. Еще пять БПЛА уничтожили в Белгородской области, три — в Тульской. По два дрона сбили над Орловской и Калужской областями, по одному — над Астраханской и Воронежской.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала, что в районе Запорожской атомной электростанции продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за атак ВСУ. По ее словам, удары украинской стороны практически не прекращаются, исключение составляли лишь периоды объявленной «тишины», которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ на станции.

Россия
Минобороны РФ
атаки ВСУ
беспилотники
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где Долина прописалась после потери квартиры в Хамовниках
Стало известно о госпитализации звезды сериала «Не родись красивой»
Бывшего медиамагната приговорили к 20 годам тюрьмы
Российским военным передали партию Су-57 в новом техническом облике
ВС России поразили инфраструктуру для истребителей F-16 под Киевом
Общественник назвал способ повысить безопасность российских генералов
Россиянам напомнили о полумиллионных штрафах за сжигание чучела Масленицы
SHOT: дебоширы пригрозили взорвать одну из башен «Москва-Сити»
«Желеобразные американцы»: Мясников призвал вернуться в советские времена
ВСУ провалили контратаку у Чугуновки
Головорезы Зеленского и удары «Тюльпанов»: новости СВО к утру 9 февраля
Маск анонсировал строительство городов на Луне и Марсе
Стало известно, какая рыба больше всего подешевела в РФ за 2025 год
В Индии задержали три танкера за контрабанду нефти
Над Россией уничтожили 69 украинских БПЛА
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 февраля: инфографика
FPV-дроны ВС РФ лишили «глаз» разведку противника под Харьковом
В домах жителей Белгорода восстановили отопление
Военный вертолет потерпел крушение в Южной Корее
В России объяснили, почему Зеленский настаивает на встрече с Путиным
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.