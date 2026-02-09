Над Россией уничтожили 69 украинских БПЛА

Российские силы ПВО в ночь на 9 февраля сбили 69 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки ВСУ были отражены в восьми регионах.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что больше всего целей было сбито в Курской области — 28 беспилотников. На одну меньше — в Брянской области. Еще пять БПЛА уничтожили в Белгородской области, три — в Тульской. По два дрона сбили над Орловской и Калужской областями, по одному — над Астраханской и Воронежской.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала, что в районе Запорожской атомной электростанции продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за атак ВСУ. По ее словам, удары украинской стороны практически не прекращаются, исключение составляли лишь периоды объявленной «тишины», которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ на станции.