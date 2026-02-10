Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 08:35

Лавров указал на злоупотребление положением доллара со стороны США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Злоупотребление положением доллара в мире происходит в невиданных масштабах, заявил в интервью телеканалу НТВ глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия выступает против торговых и валютных войн.

Злоупотребление долларом продолжается в невиданных масштабах. Главное — американцы этого не стесняются, — сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что Россия не стремилась отказаться от доллара, однако США превратили валюту в оружие против неугодных. Он отметил, что отношение к доллару изменилось после того, как в кресле главы Белого дома оказался Джо Байден.

Тем временем опрос центра ВЦИОМ показал, что более половины россиян (54%) считают, что курс доллара этой весной вырастет до 89 рублей. При этом уверенность граждан в своей способности предсказать курс снизилась. Если в январе 2025 года дать краткосрочный прогноз могли 60% опрошенных, то сейчас — лишь каждый второй. Опрос проводился 24 января 2026 года, в нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

