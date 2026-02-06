Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 10:29

Доцент объяснила, как выбрать качественную сметану

Доцент Мясищева: сметана должна состоять из двух ингредиентов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Качественная сметана должна состоять всего из двух ингредиентов, рассказала LIFE.ru заведующая кафедрой ХимБиоТех Московского Политеха доктор сельскохозяйственных наук доцент Нина Мясищева. По ее словам, продукт должны изготавливать из сливок и закваски.

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением: «Сметана — кисломолочный продукт, который произведен путем сквашивания сливок с добавлением молочных продуктов или без их добавления с использованием заквасочных микроорганизмов — лактококков или смеси лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков, массовая доля жира в котором составляет не менее чем 10%», — рассказала Мясищева.

Доцент подчеркнула, что сметана должна быть густой, однородной консистенции, без посторонних запахов. По ее словам, дополнительные ингредиенты в составе указывают, что продукт не является натуральным.

Ранее эксперт Роскачества Наталья Завьялова рассказала, что перед тем, как купить молочную продукцию, следует проверить информацию о ней, в том числе марку. Кроме того, важно обращать внимание на цену продукта — подозрительно низкая стоимость может указывать на фальсификат или некачественный товар.

