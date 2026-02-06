Доцент объяснила, как выбрать качественную сметану

Качественная сметана должна состоять всего из двух ингредиентов, рассказала LIFE.ru заведующая кафедрой ХимБиоТех Московского Политеха доктор сельскохозяйственных наук доцент Нина Мясищева. По ее словам, продукт должны изготавливать из сливок и закваски.

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением: «Сметана — кисломолочный продукт, который произведен путем сквашивания сливок с добавлением молочных продуктов или без их добавления с использованием заквасочных микроорганизмов — лактококков или смеси лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков, массовая доля жира в котором составляет не менее чем 10%», — рассказала Мясищева.

Доцент подчеркнула, что сметана должна быть густой, однородной консистенции, без посторонних запахов. По ее словам, дополнительные ингредиенты в составе указывают, что продукт не является натуральным.

Ранее эксперт Роскачества Наталья Завьялова рассказала, что перед тем, как купить молочную продукцию, следует проверить информацию о ней, в том числе марку. Кроме того, важно обращать внимание на цену продукта — подозрительно низкая стоимость может указывать на фальсификат или некачественный товар.