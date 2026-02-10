Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 08:10

В Анапе после землетрясения дома пошли трещинами

Жители Кубани жалуются на трещины в домах после ночных толчков

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жители Анапы и окрестных населенных пунктов сообщили о повреждениях в жилых домах после ночного землетрясения, сообщает Telegram-канала SHOT. В результате подземных толчков у многих горожан потрескались потолки и осыпалась настенная штукатурка.

В некоторых многоквартирных домах очевидцы зафиксировали разрушения отделки в местах общего пользования — в подъездах от стен начала отваливаться плитка.

Сейсмическое событие магнитудой 4,8 произошло в 02:21, его эпицентр находился в Раевском сельском округе. Местные жители рассказали, что стены дрожали в течение нескольких минут, из-за чего домашние животные в панике искали укрытия. Несмотря на видимые трещины в интерьерах и панику среди населения, информация о пострадавших в Новороссийске и Витязево не поступала.

Ранее замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь рассказала, что землетрясение произошло в сейсмически активном районе Крыма. Перед этим в акватории Азовского моря, примерно в 80 километрах от Керчи, было зафиксировано землетрясение магнитудой до 4,8, на побережье ощущались толчки интенсивностью 4–5 баллов.

