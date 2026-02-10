Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 09:00

Пациентам гастроэнтерологии дали важный совет по питанию в Масленицу

Врач Чернышова: люди с недугами ЖКТ должны следить за числом съеденных блинов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Во время обострения панкреатита, гастрита, холецистита и других недугов ЖКТ необходимо строго придерживаться диеты, рассказала NEWS.ru врач-валеолог, терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова. По ее словам, если лечащий врач предписал воздержание от блинов, значит, придется следовать его рекомендациям. В противном случае можно усугубить ситуацию, предостерегла специалист.

Кроме того, важно учитывать количество съеденных продуктов питания в масленичную неделю, пояснила Чернышова. Она посоветовала составить примерное меню и придерживаться его, не переедая.

Мы страдаем не столько от неправильной пищи, сколько от ее избыточного количества. Блины — это неплохой продукт с точки зрения диетологии, потому что в них есть белок, их, как правило, делают на молоке с добавлением яиц. Там есть сложные углеводы — это мука, — пояснила врач.

Ранее диетолог Анастасия Лебедева заявила, что длительное употребление блинов может нарушить метаболизм, спровоцировать набор веса и вызвать развитие инсулинорезистентности. По ее словам, обилие такой еды в рационе существенно нагружает поджелудочную железу. Это, в свою очередь, приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови, стимулирующим выработку инсулина.

Анна Акимова
