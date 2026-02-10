Названы витамины и минералы, усиливающие действие цинка

Витамины A, D и магний могут усилить действие цинка, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, научно доказано, что этот жизненно важный микроэлемент является полезным для мужчин.

Утверждение о ключевой роли цинка для мужчин — научно обоснованный факт. Изолированный прием этого микроэлемента — не лучшая стратегия. Микронутриенты работают в синергии, то есть усиливают эффекты друг друга. Цинк можно принимать с витамином А: он преобразует его в активную форму. Такой подход поддерживает зрение, иммунитет и здоровье кожи. Совместимость цинка и магния отличная. Эти два минерала часто работают в параллельных процессах. Также можно совмещать цинк и магний с витаминами D и K2. Витамин D улучшает всасывание кальция в кишечнике, витамин K2 направляет его в кости и не дает откладываться в стенках сосудов. Магний необходим для активации витамина D, а цинк в этой схеме важен для здоровья костной ткани, — пояснила Тен.

Врач подчеркнула, что цинк также идеально сочетается с витаминами группы В. По ее словам, такая синергия помогает в энергетическом обмене организма, улучшает работу мозга и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее невролог Елена Мирошник заявила, что тревожность, панические атаки, хроническая усталость и повышенная раздражительность могут сигнализировать о дефиците магния в организме. По ее словам, так называемая гипомагниемия способна вызывать проблемы со сном, головные боли, снижение концентрации и ухудшение памяти.