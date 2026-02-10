Легковушка провалилась под лед в Иркутской области Два человека погибли после того, как машина провалилась под лед на Байкале

Два человека погибли после того, как машина провалилась под лед на Байкале, сообщил Telegram-канал Babr Mash. Инцидент произошел в Ольхонском районе Иркутской области.

Как отметил канал, среди четырех человек, находившихся в салоне автомобиля, только двое смогли спастись. На месте работают сотрудники МЧС, следователи начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае на озере в Яковлевском округе под лед провалился 11-летний мальчик. ЧП произошло на местном водоеме, который жители называют «Байкал». По предварительным данным, ребенок оказался в воде, гуляя по непрочному льду.

До этого пресс-служба Минобрнауки Дагестана сообщила, что ученик второго класса спас своего сверстника, который провалился под лед озера Ак-Гель во время игры. По информации ведомства, один из мальчиков упал в холодную воду, а второй, участвующий в проекте для младшеклассников «Орлята России», вытащил его на берег.

В начале января несколько жителей Приморского края вышли на тонкий лед, чтобы порыбачить, однако в результате под воду ушли сразу три автомобиля. Все произошло в районе поселка Тавричанка. По данным источника, никто из рыбаков не пострадал.