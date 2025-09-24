Букмекеров в России обяжут платить новый налог на прибыль Минфин вводит налог в 25% на прибыль букмекерских контор

Министерство финансов России объявило о введении налога на прибыль для букмекерских контор в 25%. Ведомство связало меру с изменением системы налогообложения в этой сфере.

Изменение системы налогообложения букмекеров: <…> введение налога на прибыль организаций в размере 25% в отношении букмекерских контор, — говорится в документе.

В Минфине отметили, что новшество соответствует мировой практике. Налог на прибыль и ставка с оборота применяются совместно.

Ранее стало известно, что Минфин намерен поднять стандартную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Поправки в Налоговый кодекс могут начать действовать с января 2026 года. Ставка на уровне 20% действует в России с 1 января 2019 года.

До этого экономист Денис Ракша рассказал, что повышать НДС власти не будут, так как есть много других вариантов наполнения бюджета. В их числе он назвал сокращение и отмену налоговых льгот, изменение параметров бюджетных выплат. Кроме того, снизить дефицит можно за счет увеличения неналоговых поступлений — это сборы, акцизы, штрафы и госпошлины, отметил эксперт.