Стресс, потеря работы, все бесит: что такое депрессия и как с ней бороться

Стресс, потеря работы, все бесит: что такое депрессия и как с ней бороться

Человека, впавшего в депрессию, легко отличить от здоровых людей. По словам врачей, он подавлен, не замечает ничего хорошего, а будущее ему видится в самых мрачных тонах. NEWS.ru разобрался, кто находится в группе риска, можно ли самостоятельно вылечиться от этой напасти, какие простые способы помогут справиться с психическим расстройством.

Как отличить человека, впавшего в депрессию, от здоровых людей

Депрессию называют чумой ХХI века. Страдающий ей человек замыкается в себе, теряет интерес к привычным занятиям, его ничего не интересует и не радует, рассказал корреспонденту NEWS.ru врач-психиатр Василий Шуров. Это состояние может длиться годами.

«Чем дольше у человека продолжается депрессия, тем сложнее ему помочь. Резко падает качество жизни. В конечном итоге люди начинают жаловаться на сердце и другие физиологические симптомы, ходят по врачам, пытаясь понять, что с ними не так», — отметил врач.

Человека, страдающего депрессией, можно отличить по трем признакам. Во-первых, у него всегда плохое настроение. Во-вторых, он думает о себе лишь в негативных красках: «Ничего хорошего меня не ждет».

«В-третьих, он заторможен. Многие мои пациенты говорят: „Я чувствую себя так, словно из меня вытащили все батарейки“. В таком состоянии им тяжело все», — подчеркнул Шуров.

Почему у людей возникает депрессия

Депрессия — это одно из самых распространенных в мире психических расстройств. По статистике, у каждого человека вероятность столкнуться с этим недугом в разные моменты жизни достигает примерно 35–40%, подчеркнул Шуров.

Формирование депрессии обусловлено комплексом биологических, психологических и социальных факторов. По словам врача, это расстройство может быть реакцией на длительный стресс или травму: гибель близких, потерю любимой работы или переезд в другую страну.

«У многих взрослых людей наступает „кризис пустого гнезда“, когда дети покидают семью. Они теряют смысл жизни. Депрессию может вызвать даже выход на пенсию. Представьте: человек жил и работал, после чего его отправили на заслуженный отдых, и он утратил смысл жизни. У нас многие пожилые люди так и умирают», — заметил врач.

К тревоге, сильному стрессу и депрессии могут привести тревожные новости в СМИ, подчеркнул собеседник. У пациентов в возрасте от 30 до 40 лет часто диагностируют эндогенную депрессию — состояние, не зависящее от событий, происходящих в их жизни.

Как вести себя с человеком, впавшим в депрессию

Если вы имеете дело с человеком, впавшим в депрессию, нельзя обесценивать его чувства, утверждая, что он все сам себе придумал, сказал Шуров. Напротив, рекомендуется проявлять максимум заботы и внимания, вести себя корректно и поддерживать его.

«Лучше скажите: „Я вижу, как ты мучаешься. Давай пойдем к доктору“. Тот, кто не пережил это состояние, не поймет, что происходит в душе близкого», — заявил Шуров.

Как может быстро вылечиться человек, страдающий депрессией

Для того чтобы вылечиться от депрессии, нужно обратиться к психиатру. Он пропишет антидепрессанты — эта серьезная группа препаратов назначается по показаниям. В каждом случае дозировка подбирается индивидуально, подчеркнул Шуров.

«Антидепрессанты быстро дадут результат. Кроме того, поможет психотерапия. Такое лечение может длиться месяц. Но каждый раз это очень индивидуально», — сказал он.

Чем нужно питаться человеку, впавшему в депрессию

Человеку, страдающему депрессией, нужно следить за своим питанием. Полезно правильное питание: мясо, морепродукты, бобовые, орехи и так далее.

«Необходима правильная доза белков, жиров и углеводов. В этом случае состояние выравнивается стремительнее», — рассказала в беседе с NEWS.ru психотерапевт кандидат психологических наук Татьяна Галич.

Она добавила, что также нужно проходить в день не менее пяти тысяч шагов на свежем воздухе — это помогает переключиться.

Почему впавшему в депрессию человеку нужно отказаться от чтения лент новостей

Человеку, страдающему депрессией, желательно отписаться от всех каналов, пабликов и блогеров, чей контент вызывает у него тревогу, сказала Галич. По ее словам, заболевший начинает сильно волноваться, просматривая мрачные новости.

«Этим мы никому не поможем, только угробим свою нервную систему. Если что-то произойдет, мы в любом случае это не пропустим», — заметила специалист.

Она рекомендует за час до сна убирать все гаджеты, а за полчаса — почитать книгу или посмотреть фильм. Также стоит избегать общения с теми людьми, кто выбивает вас из колеи.

Какие простые упражнения помогут человеку, страдающему депрессией

Причиной спада настроения может быть не только депрессия, но и авитаминоз. По словам психолога Эльвиры Ждановой, часто помогают аутогенные тренировки — метод психофизиологической саморегуляции, направленный на расслабление всего тела.

«Если вас что-то тревожит, выпишите эти переживания в дневник. Тяжело на работе? Напишите вечером, как вас все бесит. Утром, когда проснетесь, отправьте себе „письмо в будущее“: „У меня будет отличный день!“ И будьте уверены, что все получится», — сказала психолог.

