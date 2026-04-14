Сэндвичи без мяса — звучит скучно, а на деле вкус бомба: сытно, легко и очень по-домашнему

Если хочется легкого, но питательного перекуса, этот вариант точно удивит. Нежный фасолевый паштет делает сэндвичи сытными без тяжести, а вкус получается ярким и насыщенным. Отличное решение для будней, когда важно быстро и полезно перекусить.

Ингредиенты:

белая фасоль — 150 г;

ржаной хлеб — 6 ломтиков;

оливковое масло — 5 ст. л.;

кунжут — 50 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

лимон — 1/2 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

листья салата — по вкусу.

Приготовление

Фасоль заранее замочите на несколько часов, затем отварите до мягкости. Лук мелко нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до прозрачности — он придаст паштету аромат.

Соедините фасоль с луком и измельчите до кремовой массы. Добавьте чеснок с солью, влейте оставшееся масло и сок лимона, перемешайте. Всыпьте кунжут и еще раз хорошо перемешайте.

Намажьте паштет на хлеб, добавьте листья салата и накройте вторым ломтиком. Получается сытно, но легко — идеальный вариант для перекуса или ужина без лишней тяжести.

