Сэндвичи без мяса — звучит скучно, а на деле вкус бомба: сытно, легко и очень по-домашнему

Если хочется легкого, но питательного перекуса, этот вариант точно удивит. Нежный фасолевый паштет делает сэндвичи сытными без тяжести, а вкус получается ярким и насыщенным. Отличное решение для будней, когда важно быстро и полезно перекусить.
Ингредиенты:
- белая фасоль — 150 г;
- ржаной хлеб — 6 ломтиков;
- оливковое масло — 5 ст. л.;
- кунжут — 50 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- лимон — 1/2 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- листья салата — по вкусу.
Приготовление
Фасоль заранее замочите на несколько часов, затем отварите до мягкости. Лук мелко нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до прозрачности — он придаст паштету аромат.
Соедините фасоль с луком и измельчите до кремовой массы. Добавьте чеснок с солью, влейте оставшееся масло и сок лимона, перемешайте. Всыпьте кунжут и еще раз хорошо перемешайте.
Намажьте паштет на хлеб, добавьте листья салата и накройте вторым ломтиком. Получается сытно, но легко — идеальный вариант для перекуса или ужина без лишней тяжести.
