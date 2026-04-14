14 апреля 2026 в 15:16

Сэндвичи без мяса — звучит скучно, а на деле вкус бомба: сытно, легко и очень по-домашнему

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется легкого, но питательного перекуса, этот вариант точно удивит. Нежный фасолевый паштет делает сэндвичи сытными без тяжести, а вкус получается ярким и насыщенным. Отличное решение для будней, когда важно быстро и полезно перекусить.

Ингредиенты:

  • белая фасоль — 150 г;
  • ржаной хлеб — 6 ломтиков;
  • оливковое масло — 5 ст. л.;
  • кунжут — 50 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • лимон — 1/2 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • листья салата — по вкусу.

Приготовление

Фасоль заранее замочите на несколько часов, затем отварите до мягкости. Лук мелко нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до прозрачности — он придаст паштету аромат.

Соедините фасоль с луком и измельчите до кремовой массы. Добавьте чеснок с солью, влейте оставшееся масло и сок лимона, перемешайте. Всыпьте кунжут и еще раз хорошо перемешайте.

Намажьте паштет на хлеб, добавьте листья салата и накройте вторым ломтиком. Получается сытно, но легко — идеальный вариант для перекуса или ужина без лишней тяжести.

Ранее сообщалось: если дома завалялись пару лавашей, не спешите делать обычные рулеты. Из них можно собрать сытную и очень сочную лепешку с начинкой, которая легко заменит и пиццу, и пирог.

Проверено редакцией
кулинария
Марина Макарова
