Ой, это просто бомба — лаваш вместо пиццы: сочная лепешка, которую сметают за минуты

Если дома завалялись пару лавашей, не спешите делать обычные рулеты. Из них можно собрать сытную и очень сочную лепешку с начинкой, которая легко заменит и пиццу, и пирог. Готовится быстро, а вкус получается такой, что просят добавку.

Ингредиенты

Лаваш круглый — 2 шт.

Яйца — 4 шт.

Йогурт или сметана — 1 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Сливочное масло — 1 ст. л.

Помидоры — 5 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Лук — 1/2 шт.

Шпинат — 200 г

Твердый сыр — 150 г

Соль, орегано, чили — по вкусу

Приготовление

Сковороду слегка смажьте маслом и подрумяньте один лаваш. Сверху вылейте яйца, смешанные с йогуртом и специями, накройте крышкой и готовьте на слабом огне. Отдельно быстро обжарьте овощи: сначала помидоры, затем перец, лук и шпинат.

Когда яичный слой схватится, распределите овощи, щедро посыпьте сыром и накройте вторым лавашем. Сверху тоже добавьте сыр и держите под крышкой пару минут, пока он не расплавится.

Получается румяная, ароматная лепешка с сочной начинкой — удобно, быстро и очень вкусно.

Ранее сообщалось, что готовое слоеное тесто — настоящее спасение для хозяйки, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное к чаю.