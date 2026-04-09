Ой, это просто бомба — лаваш вместо пиццы: сочная лепешка, которую сметают за минуты

Если дома завалялись пару лавашей, не спешите делать обычные рулеты. Из них можно собрать сытную и очень сочную лепешку с начинкой, которая легко заменит и пиццу, и пирог. Готовится быстро, а вкус получается такой, что просят добавку.
Ингредиенты
- Лаваш круглый — 2 шт.
- Яйца — 4 шт.
- Йогурт или сметана — 1 ст. л.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Сливочное масло — 1 ст. л.
- Помидоры — 5 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Лук — 1/2 шт.
- Шпинат — 200 г
- Твердый сыр — 150 г
- Соль, орегано, чили — по вкусу
Приготовление
Сковороду слегка смажьте маслом и подрумяньте один лаваш. Сверху вылейте яйца, смешанные с йогуртом и специями, накройте крышкой и готовьте на слабом огне. Отдельно быстро обжарьте овощи: сначала помидоры, затем перец, лук и шпинат.
Когда яичный слой схватится, распределите овощи, щедро посыпьте сыром и накройте вторым лавашем. Сверху тоже добавьте сыр и держите под крышкой пару минут, пока он не расплавится.
Получается румяная, ароматная лепешка с сочной начинкой — удобно, быстро и очень вкусно.
