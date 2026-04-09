09 апреля 2026 в 09:00

Ой, это просто бомба — лаваш вместо пиццы: сочная лепешка, которую сметают за минуты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если дома завалялись пару лавашей, не спешите делать обычные рулеты. Из них можно собрать сытную и очень сочную лепешку с начинкой, которая легко заменит и пиццу, и пирог. Готовится быстро, а вкус получается такой, что просят добавку.

Ингредиенты

  • Лаваш круглый — 2 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Йогурт или сметана — 1 ст. л.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Сливочное масло — 1 ст. л.
  • Помидоры — 5 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Лук — 1/2 шт.
  • Шпинат — 200 г
  • Твердый сыр — 150 г
  • Соль, орегано, чили — по вкусу

Приготовление

Сковороду слегка смажьте маслом и подрумяньте один лаваш. Сверху вылейте яйца, смешанные с йогуртом и специями, накройте крышкой и готовьте на слабом огне. Отдельно быстро обжарьте овощи: сначала помидоры, затем перец, лук и шпинат.

Когда яичный слой схватится, распределите овощи, щедро посыпьте сыром и накройте вторым лавашем. Сверху тоже добавьте сыр и держите под крышкой пару минут, пока он не расплавится.

Получается румяная, ароматная лепешка с сочной начинкой — удобно, быстро и очень вкусно.

Ранее сообщалось, что готовое слоеное тесто — настоящее спасение для хозяйки, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное к чаю.

Проверено редакцией
Марина Макарова
