17 января 2026 в 13:56

Треска с грибами в Крещенский сочельник: быстрый постный рецепт

Это блюдо объединяет два классических постных продукта — рыбу и грибы, в соответствии с традициями сочельника. Сушеные грибы, ароматные и насыщенные, заменяют длительное тушение и придают утонченный вкус.

Возьмите 500 г филе трески, 30 г сушеных белых грибов или подберезовиков, 1 большую луковицу, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. горчицы, веточку тимьяна, соль, перец. Грибы залейте 150 мл кипятка на 20 минут. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на масле до мягкости. В форму для запекания выложите лук, сверху — кусочки рыбы, посоленные и поперченные. Процедите грибной настой, смешайте его с горчицей и полейте рыбу. Сверху разложите размоченные грибы и веточку тимьяна. Накройте форму фольгой и запекайте 20 минут при 200 °C. Рыба получится очень сочной и пропитается грибным духом.

простые рецепты
быстрые рецепты
сочельник
треска
Оксана Головина
О. Головина
