Готовившего теракты в Хабаровском крае и КБР показали на видео

Задержание злоумышленника, который намеревался совершить теракты против представителей органов власти Хабаровского края и правоохранителей Кабардино-Балкарской Республики, показал пресс-служба ФСБ. На кадрах, обнародованных ТАСС, видно, как мужчину задерживают, а затем привозят в следственные органы.

По данным ведомства, переписки с террористическими организациям велись через мессенджер Telegram. В настоящее время устанавливаются все обстоятельств происшествия.

До этого в Севастополе задержали молодого человека, который пытался совершить теракты на объектах транспортной инфраструктуры — железнодорожной станции и электроподстанции. 19-летний россиянин действовал по указанию телефонных мошенников.

Ранее в Ивановской области арестовали местного жителя по подозрению в государственной измене. Следствие считает, что 41-летний перебежчик передавал Киеву данные о российских военных объектах. В отношении него возбудили уголовное дело о госизмене, ему грозит пожизненное лишение свободы. Он уже был осужден на 10 лет за вовлечение в террористическую деятельность.