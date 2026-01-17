Ученые назвали категорию пациентов, которые рискуют умереть от ковида В КФУ заявили о высокой смертности от COVID-19 среди ВИЧ-положительных людей

Международная группа ученых, включающая специалистов Казанского федерального университета (КФУ), выявила специфические маркеры воспаления, которые повышают риск смерти от коронавируса у носителей ВИЧ-инфекции, рассказали ТАСС в Минобрнауки РФ. Исследование проводилось совместно с коллегами из Узбекистана и ЮАР.

Результаты пилотного исследования, опубликованные в журнале International Journal of Molecular Sciences, дают ответ на вопрос, почему больные ВИЧ могут сталкиваться с более тяжелыми последствиями коронавируса, — отметили в министерстве.

Авторы работы установили, что сочетание двух вирусов провоцирует критические нарушения в работе внутренних органов и свертываемости крови. В ходе пилотного исследования в Татарстане ученые проанализировали данные 18 пациентов, разделенных на две равные группы: с сочетанной инфекцией (ВИЧ + COVID-19) и только с коронавирусом.

Итоги эксперимента оказались тревожными: все четверо скончавшихся пациентов принадлежали к группе носителей обоих вирусов. У них фиксировались масштабные повреждения легких, печени и коагулопатия, что требовало экстренной интенсивной терапии.

Ранее специалисты предупредили, что комбинация таких патогенов, как птичий грипп, оспа обезьян, краснуха и лихорадка Оропуш, может привести к появлению неизвестного вируса «X» и новой пандемии уже в 2026 году. Ситуацию осложняют мутации штаммов, их растущая устойчивость к лечению и глобальное снижение уровня вакцинации.