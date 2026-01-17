Россиян начнут пересаживать с самолетов и поездов по биометрии Минтранс: в России запустят биометрический контроль в аэропортах и на поездах

В этом году в России пройдут эксперименты по внедрению биометрической идентификации при посадке на самолеты и поезда, рассказал ТАСС глава Минтранса Роман Никитин. На авиационном транспорте технологию планируют протестировать в московском Шереметьево и петербургском Пулково, а в железнодорожном сегменте пилотным регионом для внедрения системы может стать Москва.

Технология будет внедряться как альтернатива традиционным методам проверки, при этом у пассажиров будет выбор между способами подтверждения личности: по паспорту или по биометрии. Переход на «цифровой профиль» призван сократить время пересадки.

Ранее Никитин заявил, что к 2028 году в стране заработает 300 беспилотных грузовиков. Он также отметил, что в текущем году парк таких фур увеличат с 90 до 111 машин. Министр добавил, что беспилотный грузовой транспорт уже передвигается по трассам М-11 «Нева» и ЦКАД, и указал, что внедрение автономных фур пока эффективно на закрытых территориях с предсказуемыми маршрутами.

Тем временем стало известно, что Россия может отменить визовый режим с четырьмя странами — Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев подчеркнул, что речь идет о краткосрочных поездках — от 30 до 90 дней.