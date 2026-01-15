Никитин раскрыл, сколько беспилотных фур будут ездить в России к 2028 году

Свыше 300 беспилотных грузовиков будут работать в России к 2028 году, заявил ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин. Он также отметил, что в текущем году парк таких фур увеличат с 90 до 111 машин. Министр добавил, что беспилотный грузовой транспорт уже передвигается по трассам М-11 «Нева» и ЦКАД, и указал, что внедрение автономных фур пока эффективно на закрытых территориях с предсказуемыми маршрутами.

Их количество (беспилотных грузовиков. — NEWS.ru) планируется увеличить до 111 в 2026 году и до 313 к 2028 году, — сказал Никитин.

Ранее министр транспорта РФ заявил, что беспилотные грузовики пустят по трассе М-12 «Восток» в 2026 году. Он подчеркнул, что в скором времени перевозка товаров на беспилотных грузовиках станет обыденностью.

До этого вице-премьер Виталий Савельев заявил, что Правительство России активно развивает проект беспилотных грузовых перевозок, но сталкивается с рядом сложных задач. Основной проблемой на текущем этапе он назвал интеграцию автономного транспорта в плотную городскую среду.