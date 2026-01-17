Стало известно, кому еще Трамп предложил войти в состав «Совета мира» CBC: Трамп предложил премьеру Канады Карни войти в мирный совет по сектору Газа

Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Канады Марку Карни войти в состав «Совета мира» по урегулированию ситуации в секторе Газа, сообщил канадский телеканал CBC. По его информации, политик уже согласился с предложением американского лидера.

Трамп попросил Карни присоединиться к «Совету мира», — говорится в материале.

Ранее президент США сообщал о формировании «Совета мира» по Газе. Он пообещал вскоре раскрыть состав его участников. Республиканец также назвал новый совет «самым величайшим и престижным» среди всех советов в истории. Позже стало известно, что «Совет мира» хотят расширить Украиной и Венесуэлой. Идею рассмотрят в рамках Всемирного экономического форума, который состоится на следующей неделе на базе швейцарского курорта Давос.

Тем временем выяснилось, что в «Совет мира» по сектору Газа войдет глава британского правительства Кир Стармер. Он займется привлечением инвестиций в регион. Ожидается, что в состав также войдут представители Германии, Италии, Египта, ОАЭ и Катара.