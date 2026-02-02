Назван самый опасный, но популярный строительный материал

Асбестоцементный шифер, а точнее пыль, которая выделяется при работе с ним, возглавляет список самых опасных строительных материалов для жилых помещений из-за высокого канцерогенного риска, заявил NEWS.ru гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По словам строительного эксперта, он повышает риск возникновения онкологических заболеваний.

На первое место по опасности я поставил бы старый добрый асбестоцементный шифер, а также его содержащие изделия. Многие до сих пор считают его надежным кровельным материалом, но мало кто задумывается, что асбестовая пыль — это сильнейший канцероген. Любое повреждение, сверление или просто естественное разрушение со временем приводит к попаданию этих микроскопических волокон в воздух, а затем и в легкие. Риск онкологических заболеваний при этом возрастает многократно, и никакого безопасного уровня воздействия асбеста не существует, — пояснил Васильев.

