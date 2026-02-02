Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 05:20

Назван самый опасный, но популярный строительный материал

Бизнесмен Васильев: асбестовая пыль является мощнейшим канцерогеном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Асбестоцементный шифер, а точнее пыль, которая выделяется при работе с ним, возглавляет список самых опасных строительных материалов для жилых помещений из-за высокого канцерогенного риска, заявил NEWS.ru гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По словам строительного эксперта, он повышает риск возникновения онкологических заболеваний.

На первое место по опасности я поставил бы старый добрый асбестоцементный шифер, а также его содержащие изделия. Многие до сих пор считают его надежным кровельным материалом, но мало кто задумывается, что асбестовая пыль — это сильнейший канцероген. Любое повреждение, сверление или просто естественное разрушение со временем приводит к попаданию этих микроскопических волокон в воздух, а затем и в легкие. Риск онкологических заболеваний при этом возрастает многократно, и никакого безопасного уровня воздействия асбеста не существует, — пояснил Васильев.

Ранее член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что проведение ремонта в квартире чревато не только хлопотами, но и серьезными штрафами. По его словам, причиной могут стать жалобы соседей на шум или запах лакокрасочных материалов, а также захламление общего имущества.

заболевания
ремонт
совет
здоровье
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Солнце за одни сутки зафиксированы десятки мощных вспышек
Частный дом вспыхнул в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе
Ловушка для ВСУ и плацдарм для наступления: успехи ВС РФ к утру 2 февраля
Мошенники могут отправлять россиянам сообщения с кешбэком за покупки
Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов над Старым Осколом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 февраля
Назван самый опасный, но популярный строительный материал
Названы три вируса, способные устроить новую мировую эпидемию
В Кировской области организовали резервные поезда после схода вагонов
Трансплантолог ответил на важнейший вопрос о гемодиализе
Администрация Трампа передала Ирану, что готова к переговорам
Алкоголизм, история любви с Тарзаном, Николаев: как живет Наташа Королева
В документах Эпштейна нашли его мнение о будущем российского рубля
Глава МИД Чехии решил игнорировать администрацию президента
Стало известно, могут ли россияне купить в ипотеку дачный участок
Стало известно, когда между Москвой и Токио может наступить мир
В Госдуме захотели обязать взыскивать выплаты с виновников ДТП
В ЦРУ предупредили о возможном размещении ядерного оружия США в Гренландии
Стало известно, когда в России проведут первый пуск частной ракеты
Группа людей с тремя детьми пропала на Камчатке
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.