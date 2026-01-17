Схема Долиной начала работать в России по-новому Mash: пенсионерки начали ссылаться на невменяемость при продаже жилья

Пенсионерки придумали новый способ возвращать себе проданные квартиры — после скандала вокруг дела певицы Ларисы Долиной они стали апеллировать к собственной невменяемости, передает Telegram-канал Mash. Речь идет о статье 177 ГК РФ «Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими».

Так, в 2024 году 70-летняя Ольга Ф. продала свою квартиру 47-летней Эмме В., оформив ипотеку на 28 лет. Сделка длилась более двух часов, причем продавщица заранее предоставила справку о дееспособности. Прошло время и она подала иск, заявив, что все вырученные деньги отдала мошенникам.

Тем временем появилась информация, что покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье наконец-то осмотрит свое жилье в понедельник, 19 января, пока сама звезда отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах. Ее будут сопровождать приставы.

Ранее певица Наталья Штурм предположила, что Долина намеренно задерживает выдачу ключей от квартиры в Хамовниках Полине Лурье. По мнению артистки, это может быть связано с желанием отомстить, поскольку коллега столкнулась с волной общественного порицания.