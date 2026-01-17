Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 13:57

Схема Долиной начала работать в России по-новому

Mash: пенсионерки начали ссылаться на невменяемость при продаже жилья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пенсионерки придумали новый способ возвращать себе проданные квартиры — после скандала вокруг дела певицы Ларисы Долиной они стали апеллировать к собственной невменяемости, передает Telegram-канал Mash. Речь идет о статье 177 ГК РФ «Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими».

Так, в 2024 году 70-летняя Ольга Ф. продала свою квартиру 47-летней Эмме В., оформив ипотеку на 28 лет. Сделка длилась более двух часов, причем продавщица заранее предоставила справку о дееспособности. Прошло время и она подала иск, заявив, что все вырученные деньги отдала мошенникам.

Тем временем появилась информация, что покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье наконец-то осмотрит свое жилье в понедельник, 19 января, пока сама звезда отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах. Ее будут сопровождать приставы.

Ранее певица Наталья Штурм предположила, что Долина намеренно задерживает выдачу ключей от квартиры в Хамовниках Полине Лурье. По мнению артистки, это может быть связано с желанием отомстить, поскольку коллега столкнулась с волной общественного порицания.

происшествия
схемы
мошенники
квартиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые назвали категорию пациентов, которые рискуют умереть от ковида
В Госдуме оценили слова Касаткиной после получения гражданства Австралии
Медведчук раскрыл, стоит ли ждать мира на Украине в 2026 году
Дрю Берримор рассказала о пережитой в детстве травле из-за веса
Названы пять признаков испорченной еды из доставки
Готовившего теракты в Хабаровском крае и КБР показали на видео
Педиатр раскрыл опасности купания детей в проруби на Крещение
Стихи от Урганта, Хабенский, Эрнст: как прошло прощание с Золотовицким
Раскрыто число пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье
В России утвердили время ожидания скорой помощи
Схема Долиной начала работать в России по-новому
Треска с грибами в Крещенский сочельник: быстрый постный рецепт
«Игоряш, смотри, все пришли»: Верник трогательно простился с Золотовицким
В Италии арестовали побывавший в России сухогруз
«Делал ненавязчиво»: Хабенский раскрыл главное достоинство Золотовицкого
Минобороны России обсудило военное сотрудничество со странами Африки
Эксперт назвал лучшие продукты в аномальные морозы
Заслуженная артистка РФ Ненашева попала в больницу
Коммунальная авария в Перми привела к масштабному потопу на улицах
Водителю Porsche предъявили обвинение после задержания со стрельбой
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.