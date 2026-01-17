Панарина оставили без контракта

Хоккейный клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» не будет предлагать новый контракт российскому нападающему Артемию Панарину, сообщает Sportsnet. Соглашение с 34-летним россиянином истекает по завершении нынешнего сезона. Его дебютный матч в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» состоялся в 2019 году.

В пятницу клуб опубликовал обращение генерального менеджера Криса Друри, где он объявил о запуске перестройки команды и допустил, что в ближайшее время клуб расстанется с некоторыми лидерами. Источник уточняет, что Друри провел личные беседы с ведущими игроками и отдельно выступил перед всей командой.

Панарину дали понять, что новый контракт ему предлагать не планируют. При этом менеджер выразил готовность вместе с самим форвардом и его агентом Полом Теофаносом подобрать вариант обмена в любой выбранный им клуб.

Ранее Панарин вошел в историю клуба, установив новый рекорд. В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба «Сиэтл Кракен» хоккеист отдал результативную передачу, достигнув отметки 600 очков. Матч закончился со счетом 2:4.