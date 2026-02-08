Орбан рассказал о предложении Белого дома напасть на соседнюю страну Орбан: в 1999 году Клинтон предлагал Венгрии напасть на Сербию

Президент США Билл Клинтон предлагал напасть на Сербию в 1999 году, которая тогда являлась частью Югославии, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, которые приводит Telex, Белый дом предлагал вести обстрелы через Воеводину, где проживает большое количество венгров.

Билл Клинтон попросил Венгрию открыть второй фронт и атаковать Сербию или по крайней мере обстреливать их [сербов] из Венгрии через Воеводину вплоть до Белграда, — рассказал Орбан.

По его утверждению, если бы в тот момент страной руководил политик, который умеет говорить только «Да, господин!», Будапешт неизбежно оказался бы втянутым в вооруженный конфликт. Орбан также подчеркнул, что напрямую интересовался у Клинтона, какая участь ожидала бы венгров в Воеводине в случае согласия на вторжение в Сербию. Впрочем, ответа от Вашингтона, как отметил премьер, он так и не услышал.

Ранее бывший вице-премьер и министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что текущие события в Венесуэле напоминают агрессию НАТО против Югославии в 1999 году. По мнению политика, шаги США подрывают всю систему международного права. Вулин добавил, что сегодня все государства, не обладающие ядерным оружием, должны быть начеку.