Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 16:54

Орбан рассказал о предложении Белого дома напасть на соседнюю страну

Орбан: в 1999 году Клинтон предлагал Венгрии напасть на Сербию

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Kremlin Pool/Global Look Pres
Читайте нас в Дзен

Президент США Билл Клинтон предлагал напасть на Сербию в 1999 году, которая тогда являлась частью Югославии, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, которые приводит Telex, Белый дом предлагал вести обстрелы через Воеводину, где проживает большое количество венгров.

Билл Клинтон попросил Венгрию открыть второй фронт и атаковать Сербию или по крайней мере обстреливать их [сербов] из Венгрии через Воеводину вплоть до Белграда, — рассказал Орбан.

По его утверждению, если бы в тот момент страной руководил политик, который умеет говорить только «Да, господин!», Будапешт неизбежно оказался бы втянутым в вооруженный конфликт. Орбан также подчеркнул, что напрямую интересовался у Клинтона, какая участь ожидала бы венгров в Воеводине в случае согласия на вторжение в Сербию. Впрочем, ответа от Вашингтона, как отметил премьер, он так и не услышал.

Ранее бывший вице-премьер и министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что текущие события в Венесуэле напоминают агрессию НАТО против Югославии в 1999 году. По мнению политика, шаги США подрывают всю систему международного права. Вулин добавил, что сегодня все государства, не обладающие ядерным оружием, должны быть начеку.

США
Билл Клинтон
Югославия
Сербия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Щербаков прилетел в Казахстан вслед за Сабуровым
Названо число недовольных Мерцем жителей Германии
В Башкирии рыбаки спасли куницу с капканом на лапе
Молодоженов из России заселили на пепелище вместо райского отеля на Бали
«Беззаконие»: в Госдуме сравнили Украину с островом Эпштейна
«Комплекс уничтожения»: на Западе забеспокоились из-за подразделения ВС РФ
ЛДП Японии одержала победу на досрочных парламентских выборах
В Петербурге арестовали поставщика «некромантов»
В ГД рассказали о новшествах при получении налогового вычета по ипотеке
В Китае прошел парад пингвинов в галстуках и бабочках
«День святого Валентина — все»: в России отменят 14 февраля? Что известно
В России повысили тариф на холодную воду
Адабашьян рассказал о работе с Ефремовым над новым спектаклем
Коростелев четвертый, Непряева упала: фото первых выступлений россиян на ОИ
Грузовик на скорости влетел в россиян на популярном курорте
Шестилетний шумахер выехал на встречку и устроил ДТП
Слив системы отопления начался в Белгороде после крупной аварии
Квартиру Сабурова отдадут Долиной? Новости о депортации комика 8 февраля
Евродепутат раскрыл планы Брюсселя на создание армии
Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Общество

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.