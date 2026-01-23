Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 11:44

«Ждем с нетерпением»: в СФ обеспокоились предстоящими переговорами в ОАЭ

Сенатор Джабаров усомнился, что Украина не сорвет трехсторонние переговоры в ОАЭ

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Украина может сорвать трехсторонние переговоры в ОАЭ, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, российская сторона последовательно выступает за прекращение боевых действий и начало диалога.

Мы с нетерпением ждем переговоров в ОАЭ. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что выступает за прекращение боевых действий. Мы сразу сказали, что без решения территориальных вопросов, чего не хотела Украина, переговоры смысла иметь не будут. Будем надеяться, что наше предложение уже учтено. Насчет американцев у меня нет сомнений, они искренне хотят решить этот момент, но у меня очень большие подозрения к позиции украинских представителей. Зная Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), мы понимаем, что он переобувается в воздухе по несколько раз, ищет предлог придраться по любому поводу и либо затормозить переговоры, либо просто их сорвать, — высказался Джабаров.

Он отметил, что такая ситуация наблюдалась уже не раз. Сенатор выразил надежду на осознанный подход Зеленского, понимающего риски дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее итальянские журналисты сообщили, что план, который будет обсуждаться на переговорах в ОАЭ, подразумевает отказ Киева от территорий в обмен на программу финансовой поддержки в размере $800 млрд и гарантии безопасности. По их данным, один из документов предполагает полный выход ВСУ из Донбасса.

ОАЭ
переговоры
Россия
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Записавшая фит со Снуп Доггом российская певица увязла в долгах
Отец пропавшего подростка отверг связь похищения с его бизнесом
Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов
«Пьяная мать — горе семье»: Слава опубликовала смелое видео
Американист назвал неочевидный способ давления США на Украину
Испанский клуб выгоняет российского футболиста Захаряна
В московском ЖК за сутки убили семь собак
Резкая оттепель идет на Москву, февраль будет жарким? Прогноз погоды
Власти Пензы раскрыли новые детали о пожаре на нефтебазе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился
Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета
Полиция начала рейды после гибели покупателя в ТРК «Сити Молл»
«Остались только Эмираты»: в Совфеде объяснили смену переговорной площадки
«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана
Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю
Сроки против бюджета: что сегодня важнее для инвестора
Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей
Успенская учинила скандал на борту самолета
Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров
Трамп выступил с заявлением о предстоящих переговорах США, России и Украины
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.