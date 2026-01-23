«Ждем с нетерпением»: в СФ обеспокоились предстоящими переговорами в ОАЭ Сенатор Джабаров усомнился, что Украина не сорвет трехсторонние переговоры в ОАЭ

Украина может сорвать трехсторонние переговоры в ОАЭ, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, российская сторона последовательно выступает за прекращение боевых действий и начало диалога.

Мы с нетерпением ждем переговоров в ОАЭ. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что выступает за прекращение боевых действий. Мы сразу сказали, что без решения территориальных вопросов, чего не хотела Украина, переговоры смысла иметь не будут. Будем надеяться, что наше предложение уже учтено. Насчет американцев у меня нет сомнений, они искренне хотят решить этот момент, но у меня очень большие подозрения к позиции украинских представителей. Зная Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), мы понимаем, что он переобувается в воздухе по несколько раз, ищет предлог придраться по любому поводу и либо затормозить переговоры, либо просто их сорвать, — высказался Джабаров.

Он отметил, что такая ситуация наблюдалась уже не раз. Сенатор выразил надежду на осознанный подход Зеленского, понимающего риски дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее итальянские журналисты сообщили, что план, который будет обсуждаться на переговорах в ОАЭ, подразумевает отказ Киева от территорий в обмен на программу финансовой поддержки в размере $800 млрд и гарантии безопасности. По их данным, один из документов предполагает полный выход ВСУ из Донбасса.