23 января 2026 в 11:48

Володин раскрыл, какой закон о мигрантах скоро вступит в силу

Володин: закон об обмене данными о детях мигрантов вступит в силу с 28 января

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
Закон, предусматривающий обмен данными о детях мигрантов между МВД России и образовательными ведомствами, вступит в силу со среды, 28 января, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит ТАСС, этот механизм позволит сделать контроль за иностранцами более прозрачным и эффективным.

На следующей неделе вступают в силу изменения, направленные на совершенствование учета и контроля в сфере миграции. <…> Система автоматического обмена информацией о детях-мигрантах и их семьях между органами управления образованием и МВД повысят прозрачность и эффективность учета и контроля, — поделился Володин.

Он обратил внимание, что совершенствование миграционной политики в России — это один из важнейших вопросов для депутатов. Володин напомнил, что с 2024 года в стране приняли 21 закон, касающийся этой сферы.

Ранее стало известно, что допустимая доля иностранных работников в строительной отрасли в России с 1 января 2026 года снизилась до 50%. Лимит иностранных сотрудников также уменьшился в выращивании овощей, лесозаготовках, деревообработке и оптовой торговле лесоматериалами — с 50% до 40%. В рознице алкоголя и табака доля мигрантов сокращена до нуля.

