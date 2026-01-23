Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 11:45

Медведев отыгрался с 0:2 по сетам и вышел в четвертый круг Australian Open

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: Ma Ping/XinHua/Global Look Press
Российский теннисист Даниил Медведев в пяти партиях одержал победу над венгром Фабианом Марожаном в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open). По ходу встречи Медведев уступал 0:2 по сетам, но сумел перевернуть матч — 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 46 минут. Медведев выполнил 19 подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 11 брейк-пойнтов из 28 возможных. В следующем круге за выход в четвертьфинал соперником россиянина станет американец Ленер Тьен. Медведев посеян на Australian Open под 11-м номером.

Ранее швейцарский теннисист Стэн Вавринка побил рекорд по числу пятисетовых матчей на турнирах Большого шлема. Всего их состоялось 49. Вавринка сыграл последний матч во втором круге Australian Open, 40-летний спортсмен одержал победу над французом Артюром Жеа со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3). Предыдущий рекорд также принадлежал швейцарскому спортсмену — Роджеру Федереру. Он провел 48 пятисетовых матчей.

