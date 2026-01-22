Вавринка установил новый рекорд на турнирах «Большого шлема»

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка побил рекорд по числу пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема», сообщает «Чемпионат». Всего их состоялось 49.

Вавринка сыграл последний матч во втором круге Australian Open, 40-летний спортсмен одержал победу над французом Артюром Жеа со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3). По информации издания, предыдущий рекорд также принадлежал швейцарскому спортсмену — Роджеру Федереру. Он провел 48 пятисетовых матчей.

Ранее россиянин Андрей Рублев смог выиграть у итальянца Маттео Арнальди в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3 в пользу российского спортсмена. Игра длилась 1 час 54 минуты. За этот матч Рублев выполнил восемь эйсов, допустил две ошибки и реализовал четыре брейка из девяти.

До этого первая ракетка России Даниил Медведев, посеянный под 11-м номером, вышел во второй круг Australian Open. В матче первого круга он обошел нидерландца Йеспера де Йонга со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2). Игра продлилась почти три часа.