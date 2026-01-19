Рублев вырвал победу у соперника в матче первого круга Australian Open Теннисист Рублев одержал победу на старте Australian Open в Мельбурне

Россиянин Андрей Рублев смог выиграть у итальянца Маттео Арнальди в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне, сообщили организаторы. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3 в пользу российского спортсмена. Игра длилась 1 час 54 минуты.

За этот матч Рублев выполнил восемь эйсов, допустил две ошибки и реализовал четыре брейка из девяти. Во втором круге 15-я ракетка мира сыграет с Джейми Фарией из Португалии, который располагается на 151-й строке мирового рейтинга. Соревнования завершатся 1 февраля, призовой фонд составляет около $75 млн (5,8 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что первая ракетка России Даниил Медведев, посеянный под 11-м номером, вышел во второй круг Australian Open. В матче первого круга он обошел нидерландца Йеспера де Йонга со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2). Игра продлилась почти три часа.

До этого россиянка Анна Блинкова проиграла австралийке Талие Гибсон в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:3. Во втором круге Гибсон сыграет с победительницей матча между Линдой Климовичовой из Польши и британкой Франческой Джонс.