Россиянам объяснили, как выбрать качественное говяжье мясо Доцент Мясищева: сладковатый запах говорит о свежести говяжьего мяса

Сладковатый естественный запах и темно-красный цвет с плотной мраморной текстурой и кремовым жиром говорят о свежести говяжьего мяса, рассказала LIFE.ru заведующая кафедрой ХимБиоТех Московского Политеха, доктор сельскохозяйственных наук, доцент Нина Мясищева. Она отметила, что старое мясо со временем темнеет и становится более грубым.

Цвет должен быть равномерным, без серых, зеленоватых или синюшных пятен. Поверхность на разрезе — слегка влажной, но не липкой; влага при касании быстро впитывается, — рассказала Мясищева.

Ученая предупредила, что покупать мясо необходимо только в специально оборудованных местах. Она призвала также не брать продукт в поврежденной упаковке, с истекшим сроком годности или мясо, которое хранится рядом с готовыми продуктами.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, что основным признаком качества замороженного продукта является целостная, хорошо читаемая упаковка. По ее словам, это первый визуальный маркер, который помогает отсечь товары, подвергавшиеся разморозке в процессе транспортировки или хранения.