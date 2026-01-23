Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 11:53

В МВД рассказали, что делать в случае передачи неизвестным кода из СМС

В МВД призвали сразу прекращать общение с получившими код из SMS мошенниками

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Потенциальным жертвам мошенников следует сразу прекратить общение с теми, кто запрашивает код из SMS, передает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ. По данным ведомства, после этого следует проверить все важные сервисы и обновить пароли. В случае, если доступ к сервисам утрачен, необходимо написать заявление в полицию и в банк.

Не верьте «спасителям», которые начнут звонить следом, представляясь сотрудниками банков или госорганов, и рассказывать о взломе, вашем участии в финансировании терроризма и принятии в связи с этим срочных мер. Это продолжение атаки с расчетом на стрессовое состояние, — сказано в сообщении.

Ранее в УБК МВД России сообщили, что запись на прием в какую-либо государственную организацию стала самым частым предлогом мошенников для получения кода из СМС-сообщения. В ведомстве подчеркнули, что на самом деле для записи в госорганы не требуется подтверждение через СМС.

Также стало известно, что мошенники могут начать массовую атаку на владельцев загородных участков в России. Специалисты Smart Business Alert выявили утечку данных по 10 тысячам садоводческих товариществ, что составляет около 10% от их общего числа в стране.

мошенники
МВД
советы
рекомендации
СМС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец пропавшего подростка отверг связь похищения с его бизнесом
Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов
«Пьяная мать — горе семье»: Слава опубликовала смелое видео
Американист назвал неочевидный способ давления США на Украину
Испанский клуб выгоняет российского футболиста Захаряна
В московском ЖК за сутки убили семь собак
Резкая оттепель идет на Москву, февраль будет жарким? Прогноз погоды
Власти Пензы раскрыли новые детали о пожаре на нефтебазе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился
Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета
Полиция начала рейды после гибели покупателя в ТРК «Сити Молл»
«Остались только Эмираты»: в Совфеде объяснили смену переговорной площадки
«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана
Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю
Сроки против бюджета: что сегодня важнее для инвестора
Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей
Успенская учинила скандал на борту самолета
Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров
Трамп выступил с заявлением о предстоящих переговорах США, России и Украины
Медведчук подвел печальные для Киева итоги форума в Давосе
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.