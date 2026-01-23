В МВД рассказали, что делать в случае передачи неизвестным кода из СМС В МВД призвали сразу прекращать общение с получившими код из SMS мошенниками

Потенциальным жертвам мошенников следует сразу прекратить общение с теми, кто запрашивает код из SMS, передает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ. По данным ведомства, после этого следует проверить все важные сервисы и обновить пароли. В случае, если доступ к сервисам утрачен, необходимо написать заявление в полицию и в банк.

Не верьте «спасителям», которые начнут звонить следом, представляясь сотрудниками банков или госорганов, и рассказывать о взломе, вашем участии в финансировании терроризма и принятии в связи с этим срочных мер. Это продолжение атаки с расчетом на стрессовое состояние, — сказано в сообщении.

Ранее в УБК МВД России сообщили, что запись на прием в какую-либо государственную организацию стала самым частым предлогом мошенников для получения кода из СМС-сообщения. В ведомстве подчеркнули, что на самом деле для записи в госорганы не требуется подтверждение через СМС.

Также стало известно, что мошенники могут начать массовую атаку на владельцев загородных участков в России. Специалисты Smart Business Alert выявили утечку данных по 10 тысячам садоводческих товариществ, что составляет около 10% от их общего числа в стране.