Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

Переговоры президента России Владимира Путина с делегацией из США прошли в конструктивном ключе, были предельно откровенными и доверительными, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит Кремль, встреча продолжалась порядка четырех часов. Он добавил, что стороны обсудили дальнейшие шаги по вопросу Украины.

Они (американская делегация. — NEWS.ru) из первых рук поделились своими впечатлениями и свежими оценками от встречи президента США в Давосе с Зеленским. Они также дали оценку и другим контактам, которые состоялись у них в течение декабря, января. Встреча <…> была сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов с украинцами и европейскими партнерами и вместе уже как бы на двоих определить параметры дальнейших действий, — рассказал Ушаков.

По итогам встречи, по его словам, стороны пришли к выводу, что без решения территориального вопроса «по согласованной в Анкоридже формуле» достижение долгосрочного урегулирования конфликта на Украине невозможно. Он добавил, что Москва заинтересована в решении кризиса политико-дипломатическими методами.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что делегации России, Украины и США проведут встречу в ОАЭ. Детали предстоящих контактов пока не раскрываются, переговоры рассчитаны на два дня и пройдут с 23 по 24 января.