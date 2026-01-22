Зеленский после общения с Трампом анонсировал встречу РФ, Украины и США Зеленский сообщил о встрече делегаций России, Украины и США в ОАЭ 23 января

Делегации России, Украины и США проведут встречу в ОАЭ, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Детали предстоящих контактов пока не раскрываются, переговоры рассчитаны на два дня и пройдут с 23 по 24 января, передает Axios.

Завтра и послезавтра будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах. Надеюсь, Эмираты об этом знают, у нас были сюрпризы с американской стороны. Но в любом случае они туда поедут. Думаю, что хорошо, что на техническом уровне будет такая трехсторонняя встреча, — сообщил Зеленский.

Ранее в Давосе завершились переговоры президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров рассказал, что в конце политики немного пообщались тет-а-тет. Советник украинского президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в свою очередь заявил, что «встреча была хорошей».

До этого бывший спецпосланник президента США Кит Келлог предположил, что процесс урегулирования конфликта на Украине может завершиться к концу лета текущего года. По его словам, стороны приближаются к финальным этапам мирных переговоров.