22 января 2026 в 16:46

Переговоры Зеленского и Трампа завершились

Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе Фото: White House Press Office/IMAGO/Global Look Press
Переговоры президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе завершились, сообщил пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров. По его словам, которые передает «РБК-Украина», в конце политики немного пообщались тет-а-тет. Советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в свою очередь заявил, что «встреча была хорошей».

Ранее хозяин Белого дома в ответ на вопрос, в чем состоит его послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину отметил, что конфликт на Украине должен закончиться. По его словам, Вашингтон по крайней мере надеется на скорое завершение вооруженного противостояния.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что для Киева наступает время, когда пора принимать решения и брать ответственность за происходящее на себя. Так представитель Кремля прокомментировал слова нового главы Министерства обороны Украины Михаила Федорова о цели ВСУ убивать 50 тыс. россиян в месяц.

