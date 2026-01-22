Конфликт на Украине должен закончиться, заявил президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос, в чем состоит его послание российскому коллеге Владимиру Путину. По словам хозяина Белого дома, которые приводит РИА Новости, Вашингтон надеется на скорое завершение противостояния.

Конфликт должен закончиться, — подчеркнул президент.

Ранее американский лидер заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится по большей части из-за позиции Киева. В частности, глава Белого дома напрямую связал эту ситуацию с президентом страны Владимиром Зеленским и его принципиальностью. При этом Трамп выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.

Также американские журналисты сообщали, что глава Украины до сих пор «травмирован» провальной встречей с Трампом и вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом, которая состоялась в феврале прошлого года. По данным аналитиков, на фоне этих событий Зеленский стремился заручиться поддержкой европейских коллег.