В Кремле напомнили Киеву о времени принимать решения

Для Киева наступает время, когда пора принимать решения и брать ответственность за происходящее на себя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова нового главы Минобороны Украины Михаила Федорова о цели ВСУ убивать 50 тыс. россиян в месяц, передает ТАСС.

Настает время для режима принимать соответствующие решения и брать ответственность на себя, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля сообщал, что помощник президента России Юрий Ушаков даст брифинг по итогам встречи российского лидера Владимира Путина со специальным посланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Встреча состоится 22 января в Москве.

До этого Песков сообщал, что Киеву нужно отвести ВСУ за пределы административных границ Донбасса, для того чтобы остановить боевые действия. По его словам, это поможет президенту Украины Владимиру Зеленскому приблизить разрешение украинского конфликта. Так представитель Кремля обозначил возможное политическое решение ситуации.