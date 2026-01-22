Келлог назвал срок окончания конфликта на Украине Келлог: конфликт на Украине может завершиться к концу лета 2026 года

Процесс урегулирования конфликта на Украине может завершиться к концу лета текущего года, высказал предположение бывший спецпосланник президента США Кит Келлог. По его словам, которые передает «РБК-Украина», стороны приближаются к финальным этапам мирных переговоров.

На Украине может воцариться мир. И я надеюсь, что ко Дню независимости (отмечается на Украине 24 августа. — NEWS.ru) этим летом на этой земле будет мир, — сказал он.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники конфликта на Украине дают Киеву ложные обещания для продолжения боевых действий. Так он прокомментировал выступление бывшего спецпосланника американского лидера Кита Келлога на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

До этого Дмитриев заявил, что у сторонников продолжения конфликта на Украине заканчиваются варианты для его затягивания. Поэтому, отметил он, подстрекатели предлагают украинцам «рычать по утрам, как львы». Так российский переговорщик намекнул на заявление директора — распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которая посоветовала жителям Украины «рычать по утрам», чтобы обрести уверенность.