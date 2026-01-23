Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 12:03

«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана

Зорин: арест Ямана был частью масштабной операции в Турции

Джан Яман Джан Яман Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Арест турецкого актера Джана Ямана стал частью масштабной операции «Рассвет», сообщил в эфире шоу «Малахов» журналист Павел Зорин. По его словам, всего было задержано порядка 30 человек, среди них — известный по сериалу «Клюквенный щербет» актер Дугукан Гюнгер и звезда сериала «Чукур» Кубилай Ака.

Проверяли всех и все после того, как там появился Джан Яман, — уточнил Зорин.

Ранее турецкий актер опроверг информацию о своем задержании в Стамбуле. Он заявил, что находится в Италии. Яман также отверг слухи о своей причастности к запрещенным веществам.

Накануне издание Hurriyet сообщило, что 36-летнего актера задержали во время полицейского рейда в одном из ночных клубов. При обыске у Ямана обнаружили подозрительные вещества. Экспертиза якобы подтвердила, что это были наркотики, но их точный состав не раскрывается.

Тем временем появилась информация, что в Таиланде пропал россиянин — владелец магазина с наркотиками. Мужчина приехал в Бангкок, чтобы одолжить другому россиянину $10 тыс. (более 782 тыс. рублей) на развитие бизнеса.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

