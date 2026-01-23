Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 11:57

Трамп выступил с заявлением о предстоящих переговорах США, России и Украины

Трамп позитивно оценил предстоящие переговоры США, России и Украины в Абу-Даби

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами на борту своего самолета, позитивно оценил предстоящую трехстороннюю встречу с участием представителей России, Украины и США. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома. Он подчеркнул, что если стороны не будут проводить никаких встреч, то не стоит и ждать прогресса в урегулировании.

Это все хорошо. Любая встреча — это хорошо. <…> И вы знаете одну вещь: если не встречаться, ничего не случится. Поэтому мы встречаемся — и посмотрим, что из этого выйдет. Я надеюсь, мы сможем спасти много жизней, вот и все, — отметил Трамп.

Американский лидер обратил внимание, что в первые годы конфликта на Украине, пока Соединенными Штатами руководил прошлый президент Джо Байден, «вообще никто не встречался». По его словам, все стороны переговоров, включая Россию, в итоге согласятся пойти на уступки для мирного урегулирования кризиса. Он также добавил, что весь этот процесс куда более важен для Европы, чем для Америки.

Ранее итальянские СМИ писали, что план, который будет обсуждаться на переговорах в ОАЭ, подразумевает отказ Киева от территорий в обмен на программу финансовой поддержки в размере $800 млрд и гарантии безопасности. По их информации, один из документов предполагает полный выход ВСУ из Донбасса.

США
Дональд Трамп
оценки
мирные переговоры
конфликт на Украине
