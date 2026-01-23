Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 10:41

Двухлетний малыш потерял зрение после поцелуя

В Британии двухлетний мальчик потерял зрение после поцелуя с зараженным герпесом

Скорая помощь Великобритании Скорая помощь Великобритании Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Великобритании двухлетний мальчик по имени Джувон потерял зрение после поцелуя с человеком, вероятно, из окружения семьи, сообщает портал Unilad. По данным издания, у малыша развился герпетический кератит — тяжелое поражение роговицы глаза, вызванное вирусом простого герпеса.

Мать мальчика Мишель Сайман сперва приняла симптомы у сына за обычную инфекцию. Врач назначил антибиотики, но через несколько дней состояние ребенка резко ухудшилось. Женщина с ужасом наблюдала, как внутри глазного яблока будто что-то разрастается. Еще одним тревожным симптомом стало то, что ребенок потерял чувствительность глаза.

Он буквально засунул палец в глаз и поцарапал глазное яблоко, даже не моргнув, — рассказала Сайман.

Дополнительные обследования показали, что у Джувона развился герпетический кератит. Родители мальчика сдали анализы на вирус, оба оказались отрицательными. Медики считают, что вирус мог быть передан ребенку кем-то из окружения, вероятно, через поцелуй.

Несмотря на лечение, вирус успел нанести здоровью мальчика непоправимый ущерб. Роговица глаза была разрушена, и ребенок потерял зрение. Сейчас семья надеется на уникальную операцию по переносу нервов с ноги в глазницу, чтобы восстановить связь с мозгом. Это откроет путь к возможной пересадке роговицы и шансу вернуть хотя бы часть зрения.

Ранее в Якутии провели уникальную хирургическую операцию по восстановлению глаза 34-летней местной жительнице. Пациентка едва не потеряла зрение после того, как маленький ребенок глубоко проткнул ее глазницу карандашом.

дети
заболевания
вирусы
герпес
зрение
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В московском ЖК за сутки убили семь собак
Резкая оттепель идет на Москву, февраль будет жарким? Прогноз погоды
Власти Пензы раскрыли новые детали о пожаре на нефтебазе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился
Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета
Полиция начала рейды после гибели покупателя в ТРК «Сити Молл»
«Остались только Эмираты»: в Совфеде объяснили смену переговорной площадки
«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана
Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю
Сроки против бюджета: что сегодня важнее для инвестора
Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей
Успенская учинила скандал на борту самолета
Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров
Трамп выступил с заявлением о предстоящих переговорах США, России и Украины
Медведчук подвел печальные для Киева итоги форума в Давосе
В России начали маркировать детское питание
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В МВД рассказали, что делать в случае передачи неизвестным кода из СМС
«Бронтозавр»: Бессент оскорбил губернатора Калифорнии за критику Трампа
Российских туристов на Мальдивах атаковали медузы
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.