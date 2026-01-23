Двухлетний малыш потерял зрение после поцелуя В Британии двухлетний мальчик потерял зрение после поцелуя с зараженным герпесом

В Великобритании двухлетний мальчик по имени Джувон потерял зрение после поцелуя с человеком, вероятно, из окружения семьи, сообщает портал Unilad. По данным издания, у малыша развился герпетический кератит — тяжелое поражение роговицы глаза, вызванное вирусом простого герпеса.

Мать мальчика Мишель Сайман сперва приняла симптомы у сына за обычную инфекцию. Врач назначил антибиотики, но через несколько дней состояние ребенка резко ухудшилось. Женщина с ужасом наблюдала, как внутри глазного яблока будто что-то разрастается. Еще одним тревожным симптомом стало то, что ребенок потерял чувствительность глаза.

Он буквально засунул палец в глаз и поцарапал глазное яблоко, даже не моргнув, — рассказала Сайман.

Дополнительные обследования показали, что у Джувона развился герпетический кератит. Родители мальчика сдали анализы на вирус, оба оказались отрицательными. Медики считают, что вирус мог быть передан ребенку кем-то из окружения, вероятно, через поцелуй.

Несмотря на лечение, вирус успел нанести здоровью мальчика непоправимый ущерб. Роговица глаза была разрушена, и ребенок потерял зрение. Сейчас семья надеется на уникальную операцию по переносу нервов с ноги в глазницу, чтобы восстановить связь с мозгом. Это откроет путь к возможной пересадке роговицы и шансу вернуть хотя бы часть зрения.

