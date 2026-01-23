Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю

Принцесса Евгения, младшая дочь лишенного всех титулов Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, полностью прекратила общение со своим отцом, передает The Mirror. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 23 января?

Кто разбил сердце Эндрю

По данным источников, близких к королевской семье, принцесса отказалась навещать бывшего принца Эндрю во время рождественских праздников и не поддерживает с ним никаких контактов. Решение прекратить общение с отцом было, вероятно, принято на фоне продолжающегося скандала вокруг связей ее отца с покойным педофилом Джеффри Эпштейном. По словам инсайдеров, решение дочери разбило Эндрю сердце.

«Контактов нет вообще, никаких. Это уровень Бруклина Бекхэма — она полностью отрезала его от себя», — приводит издание слова источника.

По информации Daily Mail, причиной такой резкой позиции стал отказ младшего брата короля Карла III извиниться перед жертвами торговли людьми — того, чем Евгения профессионально занимается в рамках своей благотворительной организации.

При этом старшая дочь Эндрю, принцесса Беатрис, пытается сохранять баланс между общением с родителями и остальными членами королевской семьи.

Ранее сообщалось, что дочери Эндрю втайне злятся, узнав, что долгосрочная финансовая стабильность, на которую они когда-то рассчитывали в связи с проживанием в Виндзорском замке их отца, фактически исчезла. Сестры выросли в уверенности, что Роял-Лодж — особняк с 31 комнатой, расположенный на территории Виндзорского парка, — останется в собственности семьи.

Почему Карл III стал беспокоиться за Эндрю

Как пишет RadarOnline, принудительное переселение Эндрю на ферму Марш в поместье Сандрингем, инициированное Карлом III, может серьезно сказаться на психическом здоровье экс-принца.

Отмечается, что рабочие сейчас ремонтируют скромное по королевским меркам поместье с пятью спальнями, а из Роял-Лодж — поместья в Виндзоре, которое Эндрю занимал много лет, выезжают фургоны с вещами. Ожидается, что переезд состоится в ближайшие месяцы, вероятно, ко дню 66-летия Эндрю.

В королевской семье растет обеспокоенность, что подход монарха к младшему брату стал слишком жестким.

«Главная проблема заключается в том, что Эндрю подвергают изоляции, которая может ему навредить. Ферма Марш находится в невероятно уединенном месте, и изоляция Эндрю от людей и привычной обстановки сопряжена с реальными рисками, которые, по мнению многих, не были полностью учтены», — сказал один из высокопоставленных помощников.

Карла III уже предупредили о последствиях такого решения, уточняет издание.

«Есть серьезные опасения, что унижение, связанное с фермой Марш, может вывести Эндрю из себя. Некоторые помощники считают, что король перешел черту, и они очень обеспокоены тем, какой ущерб это может нанести психическому здоровью Эндрю», — добавил источник.

