22 января 2026 в 18:35

Покажут ли в РФ Олимпиаду-2026? Где смотреть, будет ли Россия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев рассказал, покажут ли россиянам зимние Игры — 2026 в Италии. Что об этом известно, где можно будет посмотреть, участвуют ли в Играх российские спортсмены?

Будут ли показывать в России Олимпиаду-2026

По словам Дегтярева, соревнования в полном объеме покажет онлайн-кинотеатр Okko.

«В России покажут зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. <…> На российском национальном рынке стриминговый сервис становится эксклюзивным вещателем Олимпийских игр впервые. На одной платформе можно будет посмотреть все: церемонию открытия, все спортивные соревнования, включая финальные этапы и торжественное закрытие. Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи, на любом устройстве», — рассказал министр спорта.

В 2024 году российские телеканалы приняли решение не транслировать соревнования летних Олимпийских игр. Отмечалось, что «в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и „России 1“ нельзя».

Последний раз аналогичная ситуация складывалась 40 лет назад, когда СССР бойкотировал Игры-1984 в Лос-Анджелесе.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов возмутился тому, что в этом году Олимпиаду тоже не покажут по российскому ТВ.

«Надо, чтобы ее смотрел народ! Мы хороним свою историю. Больше, чем мы сами себе вредим, никто не вредит. Мы сами себе враги», — заявил Тихонов.

Олимпийские игры 2026 года пройдут 6–22 февраля в Италии.

Михаил Дегтярев Михаил Дегтярев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Будет ли Россия участвовать в Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. Свое участие в Олимпийских играх подтвердили пятеро российских спортсменов, принявшие приглашения МОК: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

Квоты на участие в Олимпиаде завоевали лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, они не являются именными. Лицензии для участия в олимпийском турнире получили конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Обладателями олимпийских лицензий стали саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. Как сообщила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт, вопрос участия спортсменов в Играх-2026 будет принимать МОК.

В декабре прошлого года Михаил Дегтярев во время Олимпийского собрания рассказал, что олимпийский мишка образца Игр 1980 года в Москве будет талисманом сборной на Олимпиаде в Италии.

Олимпиада
спорт
Михаил Дегтярев
новости
Анастасия Яланская
А. Яланская
