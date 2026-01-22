«Пора защитить»: в Госдуме заступились за Telegram, будут ли блокировать

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что «пора защитить Telegram» от вероятной блокировки, и обратился по этому поводу к подписчикам. Мессенджер до сих пор не открыл представительство в России. Что об этом известно, принято ли окончательное решение по запрету Telegram?

Будут ли блокировать Telegram в России, что известно 22 января

В своем блоге Даванков сообщил, что в ситуации с Telegram «нужно действовать на опережение», чтобы мессенджер не заблокировали так же, как Roblox, Discord и другие платформы.

«Все узнавали об этом постфактум, когда что-то изменить было почти невозможно. С Telegram история не должна повториться. Первое: мы запустили приложение, где каждый может поставить свою подпись против блокировки Telegram. Это покажет, как много граждан России хотят пользоваться мессенджером. Тогда не получится сказать, что эта блокировка „в интересах людей“», — предложил вице-спикер Госдумы.

Также Даванков призвал россиян подписать открытое письмо к Павлу Дурову с призывом открыть представительство Telegram в России.

«Это формальное, но ключевое требование нашего законодательства. Чаще всего чиновники объясняют блокировки тем, что у соцсети нет представительства в России — и значит, не с кем выстраивать диалог. Если Telegram выполнит это требование, то лишит Роскомнадзор оснований для блокировки», — пояснил депутат.

При этом парламентарий не уточнил, известно ли ему о планах блокировки Telegram в России в ближайшее время.

Накануне, 21 января, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал NEWS.ru, какие новые меры могут быть приняты в отношении Telegram.

«Я оцениваю, что в ближайшее время, примерно через три-четыре месяца, должны быть заблокированы все анонимные Telegram-каналы. Я считаю, что это недопустимо, когда Telegram-канал имеет аудиторию от 100 до 500 млн подписчиков. Это абсолютно недопустимо и сопоставимо со СМИ, которые имеют не только юридическое лицо, но и подчиняются закону о СМИ», — сообщил Свинцов.

До этого депутат заявил, что полной блокировки Telegram в России не ожидается.

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, можно не беспокоиться», — отметил Свинцов.

При этом заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин уточнил, что РКН продолжает вводить некоторые ограничения против Telegram.

«Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ. В связи с этим с августа 2025 года поэтапно вводились ограничительные меры в отношении данного мессенджера: не проходят аудио- и видеозвонки, отчасти замедляется передача медиафайлов», — пояснил он.

В пресс-службе Роскомнадзора назвали информацию, представленную Шейкиным, «исчерпывающей». Ранее, 16 января, в РКН заявили NEWS.ru, что регулятор в настоящее время не применяет новых ограничительных мер в отношении Telegram.

