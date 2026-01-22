Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Невероятно вкусный суп харчо со свининой и рисом — пошаговый рецепт

Суп харчо классический с рисом, пошаговый рецепт с фото Суп харчо классический с рисом, пошаговый рецепт с фото Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бытует мнение, что настоящий суп харчо приготовить сложно из-за большого количества ингредиентов и необходимости добавлять их в строго определенной последовательности. На самом деле все проще, чем может показаться. Делимся пошаговым рецептом классического супа харчо с рисом.

Ингредиенты:

  • вода — 2,5 л;
  • бескостная свинина — 1 кг;
  • пропаренный рис — 120 г;
  • томатный соус — 2 ст. л.;
  • корень сельдерея — 50 г;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • гранатовый сок — 1/2 ст.;
  • кориандр — 1/2 ч. л.;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • острый перец — 1 стручок;
  • зира — 1/2 ч. л.;
  • свежая кинза — 50 г;
  • чеснок — 5 долек;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • лук репчатый — 4 шт.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Свинину отварить без соли, вытащить из бульона и мелко порезать. В отвар всыпать промытый рис и посолить. Когда закипит, всыпать обратно в кастрюлю свинину, а через 10–15 минут положить томатный соус.

Лук порезать мелким кубиком и обжарить в масле с мукой до карамельного цвета. Добавить в кастрюлю, туда же всыпать тертый на мелкой терке корень сельдерея и лавровый лист. После этого суп поперчить, всыпать мелко порезанные орехи, перетертые в порошок кумин и зиру, влить сок граната. Перемешать, через 5 минут добавить оставшиеся ингредиенты. Кипящий суп накрыть крышкой и через пару минут выключить огонь. Оставить харчо на горячей плите на 20 минут, после чего подавать к столу.

Проверено редакцией
Екатерина Метелева
Е. Метелева
