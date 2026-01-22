Невероятно вкусный суп харчо со свининой и рисом — пошаговый рецепт

Бытует мнение, что настоящий суп харчо приготовить сложно из-за большого количества ингредиентов и необходимости добавлять их в строго определенной последовательности. На самом деле все проще, чем может показаться. Делимся пошаговым рецептом классического супа харчо с рисом.

Ингредиенты:

вода — 2,5 л;

бескостная свинина — 1 кг;

пропаренный рис — 120 г;

томатный соус — 2 ст. л.;

корень сельдерея — 50 г;

лавровый лист — 2 шт.;

гранатовый сок — 1/2 ст.;

кориандр — 1/2 ч. л.;

грецкие орехи — 50 г;

острый перец — 1 стручок;

зира — 1/2 ч. л.;

свежая кинза — 50 г;

чеснок — 5 долек;

растительное масло — 2 ст. л.;

лук репчатый — 4 шт.;

мука — 1 ст. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Свинину отварить без соли, вытащить из бульона и мелко порезать. В отвар всыпать промытый рис и посолить. Когда закипит, всыпать обратно в кастрюлю свинину, а через 10–15 минут положить томатный соус.

Лук порезать мелким кубиком и обжарить в масле с мукой до карамельного цвета. Добавить в кастрюлю, туда же всыпать тертый на мелкой терке корень сельдерея и лавровый лист. После этого суп поперчить, всыпать мелко порезанные орехи, перетертые в порошок кумин и зиру, влить сок граната. Перемешать, через 5 минут добавить оставшиеся ингредиенты. Кипящий суп накрыть крышкой и через пару минут выключить огонь. Оставить харчо на горячей плите на 20 минут, после чего подавать к столу.