23 января 2026 в 11:50

«Бронтозавр»: Бессент оскорбил губернатора Калифорнии за критику Трампа

Бессент назвал губернатора Калифорнии бронтозавром за критику Трампа

Скотт Бессент Скотт Бессент Фото: Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом — бронтозавр, у которого мозг размером с грецкий орех, заявил газете Politico министр финансов США Скотт Бессент. Он отметил, что Ньюсому понадобятся наколенники для встречи с сыном миллиардера Джорджа Сороса, который финансирует главу американского штата.

Могу сказать, что Ньюсом — бронтозавр, у которого мозг размером с грецкий орех, — сказал Бессент.

Ранее стало известно, что Ньюсому, которого называют потенциальным кандидатом в президенты США в 2028 году, отказали во входе в павильон в Давосе, где он должен был выступить на Всемирном экономическом форуме. Доступ был закрыт под давлением администрации Трампа и Госдепа. Отмечается, что Ньюсом планировал использовать трибуну форума для критики экономической политики нынешнего президента США.

До этого Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Европа сталкивается с энергетическим кризисом из-за ставки на возобновляемые источники. Глава государства раскритиковал строительство ветряных электростанций, призвал открывать энергозаводы и развивать атомную энергетику.

