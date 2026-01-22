Главе Калифорнии не дали выступить на форуме в Давосе после критики Трампа

Губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, которого называют потенциальным кандидатом в президенты США в 2028 году, отказали во входе в павильон в Давосе, где он должен был выступить на Всемирном экономическом форуме, сообщила его пресс-служба в соцсети X. Там заявили, что доступ был закрыт под давлением администрации президента США Дональда Трампа и Госдепартамента.

Под давлением Белого дома и Государственного департамента, USA House (павильон США. — NEWS.ru) теперь отказывает в доступе губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому для общения с прессой, после того как Fortune — официальный медиапартнер — пригласил его выступить, — говорится в сообщении.

Издание Fortune, являющееся медиапартнером форума, подтвердило The Hill, что приглашало Ньюсома для участия в дискуссии, но получило уведомление от организаторов павильона США о невозможности обеспечить его участие. Представители действующей федеральной администрации США отреагировали на инцидент резкой критикой в адрес губернатора. Так, заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что в Давосе «никто не знает», кто такой «третьесортный губернатор» Ньюсом.

Министр финансов США Скотт Бессент, выступая в том же павильоне, обвинил политику Ньюсома в оттоке населения и бюджетном дефиците Калифорнии. При этом самого губернатора он назвал «самодовольным» и «экономически неграмотным».

По информации Politico, Ньюсом планировал использовать трибуну форума для критики экономической политики Трампа. Кроме того, он собирался прямо обвинить собравшуюся там влиятельную аудиторию в косвенном «соучастии» в действиях администрации президента США.

Ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард демонстративно ушла с закрытого ужина в Давосе во время выступления министра торговли США Говарда Лютника. Причиной стал тон его речи, в которой политик резко критиковал Европу и превозносил американскую экономику.