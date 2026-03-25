Смена позиции по СВО, скандалы, личная жизнь: куда пропал Рома Зверь

Лидер группы «Звери» Рома Зверь (настоящая фамилия — Билык) продолжает свою музыкальную деятельность. Как сейчас складывается жизнь артиста, какие осенние новости выходят о нем, как изменилась позиция певца относительно спецоперации?

Какие последние новости выходили о Роме Звере

В настоящий момент группа «Звери» вместе с бессменным лидером Ромой Зверевым находится в гастрольном туре, приуроченном к 25-летию коллектива.

Перед концертом в Петербурге Билык пообщался с журналистами. Отвечая на вопросы прессы, он выразил поддержку идее ограничения доступа к интернету.

«У меня лично нет с этим никаких проблем. Я бы вообще выключил все социальные сети, потому что это зло. Откровенное зло. И вы все это знаете, но почему-то все про это молчат. Видимо, дело в больших деньгах», — считает певец.

Высказывание артиста вызвало резкую реакцию телеведущей Алены Водонаевой. Она назвала такое заявление недопустимым для публичного человека. Водонаева пообещала больше никогда не включать его песни на цифровых площадках. Она также иронично предложила поклонникам слушать музыканта через пейджер и домашний телефон.

Что известно о личной жизни Ромы Зверя

Лидер группы «Звери» Роман Билык долгое время скрывал подробности своей личной жизни. Его первая глубокая привязанность появилась еще в студенческие годы, когда он учился в строительном техникуме. Там он встретил девушку по имени Светлана из Новороссийска. После непростого разрыва Роман, уже будучи известным исполнителем, вновь обратился к ней, выступив с трогательным посланием на сцене MTV.

«Света, привет! Жалеешь, наверное, что меня бросила?» — съязвил певец.

Позже музыкант встречался с девушкой Таней и клипмейкером Ольгой, но эти отношения не сложились. В 2004 году он познакомился со своей будущей женой, моделью Мариной Королевой. По словам Билыка, она помогла ему сохранить гармонию после взлета популярности. В браке у них родились две дочери — Ольга в 2008 году и Зоя в 2015 году. Семья ведет уединенный образ жизни, много путешествует и увлекается серфингом.

В каких скандалах был замечен Рома Зверь

В мае 2023 года появилось видео с устроившим дебош в самарском баре Ромой Зверем. На кадрах запечатлено, как Билык обменивается резкими словами с посетителями, бросает стулья и провоцирует одного из них на уличную драку. В финале ролика несколько человек выводят музыканта из кафе.

По данным Telegram-канала Mash, один из фанатов попросил музыканта сделать с ним совместную фотографию. Исполнитель сначала вежливо отказывал, однако на «сотой» просьбе вспылил и начал проявлять агрессию. Сообщается, что драки не произошло, полицию не вызывали. Несмотря на инцидент, в Самаре также состоялся и концерт «Зверей».

Как сообщал портал «7Дней.ru», Рома неоднократно подчеркивал, что всегда выступает вживую. Он планировал поступить так же и на церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» в Кремле. Однако организаторы сообщили, что это невозможно, так как будет вестись запись. В ответ Рома выбрал необычный способ выразить свое несогласие.

Во время исполнения песни «Рома, извини!» артист находился за сценой и присоединился к группе только во втором куплете. Он не поднес микрофон к губам и тем самым продемонстрировал, что не намеревается петь под фонограмму, отмечается в статье.

Что Рома Зверь говорил об СВО

24 февраля 2022 года группа «Звери» высказалась против специальной военной операции в социальных сетях. В результате их выступление на Дворцовой площади на Петербургском международном экономическом форуме 2023 было отменено.

Спустя время запись с критикой СВО была удалена, а Рома Зверь вместе с гитаристом Германом Осиповым посетили Донбасс, где они выступили перед военными оперативно-боевого тактического формирования.

«Те, кто упрекает нас в прошлогодней публикации цитаты Льва Толстого, забывают о том, что в зоне спецоперации абсолютно все хотят скорейшего наступления мира после нашей победы», — комментировали музыканты.

Осипов подчеркнул, что Билык был поражен тем, что увидел в Донбассе.

«Работа артиллерии не может не ошарашить мирного человека. Это не помешало ему выступать перед бойцами. И, главное, все правильно оценить. Потом посетили город юности Ромы — Мариуполь. Он не был там около 30 лет, было очень эмоционально через столько лет оказаться в освобожденном и восстанавливаемом городе», — рассказал гитарист.

Читайте также:

Биография, личная жизнь, критика СВО: как живет Ксения Раппопорт

Ефиму Шифрину — 70. Досье, скандалы, слова об СВО: как сейчас живет артист

Составлен список возможных проблем со здоровьем Пугачевой: что известно