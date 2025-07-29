Лиза Моряк рассказала, как Сарик Андреасян ведет себя на съемках Лиза Моряк: Сарик Андреасян не любит делать большое количество дублей

Супруга и любимая актриса Сарика Андреасяна Лиза Моряк на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что ее муж предпочитает снимать без большого количества дублей. Об этом она рассказала подписчикам во время рубрики «Вопрос — ответ». Один из фолловеров поинтересовался, не отказывается ли режиссер участвовать в съемках с женой.

Он не любит большое количество дублей. Обычно все снимаем с первого, — ответила актриса.

Ранее режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк попали в шторм на круизном лайнере Explora 2 в Средиземном море. Волны достигали восьми метров, корабль сильно трясло, а внутри, по их словам, было ощущение летящих бабочек. Моряк не испугалась, надела браслет от укачивания и попыталась уснуть.

До этого Сарик Андреасян анонсировал сериал о Черкизовском рынке. По сюжету главный герой оказывается в гуще событий на легендарном Черкизоне. Сценарий пишет Даниил Азаров, а продюсером станет Алексей Гравицкий. Премьера из десяти эпизодов запланирована на 2026 год, но подробности сюжета и актерский состав пока не раскрываются.