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29 июля 2025 в 16:30

Лиза Моряк рассказала, как Сарик Андреасян ведет себя на съемках

Лиза Моряк: Сарик Андреасян не любит делать большое количество дублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Супруга и любимая актриса Сарика Андреасяна Лиза Моряк на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что ее муж предпочитает снимать без большого количества дублей. Об этом она рассказала подписчикам во время рубрики «Вопрос — ответ». Один из фолловеров поинтересовался, не отказывается ли режиссер участвовать в съемках с женой.

Он не любит большое количество дублей. Обычно все снимаем с первого, — ответила актриса.

Ранее режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк попали в шторм на круизном лайнере Explora 2 в Средиземном море. Волны достигали восьми метров, корабль сильно трясло, а внутри, по их словам, было ощущение летящих бабочек. Моряк не испугалась, надела браслет от укачивания и попыталась уснуть.

До этого Сарик Андреасян анонсировал сериал о Черкизовском рынке. По сюжету главный герой оказывается в гуще событий на легендарном Черкизоне. Сценарий пишет Даниил Азаров, а продюсером станет Алексей Гравицкий. Премьера из десяти эпизодов запланирована на 2026 год, но подробности сюжета и актерский состав пока не раскрываются.

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