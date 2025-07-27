Сарик Андреасян и Лиза Моряк прокатились на «морском аттракционе» Режиссер Сарик Андреасян с женой Лизой Моряк попали в сильный шторм

Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк пережили шторм на круизном лайнере Explora 2. В общем Telegram-канале супруги рассказали, что произошедшее — это большая редкость.

Волны в Средиземном море могут достигать восьми метров. Вчера ночью нашу лодку 240 метров швыряло так сильно, что это было похоже на турбулентность в самолете, а внутри «было ощущение летящих бабочек», так как корабль сильно подпрыгивал и разрезал волны, — сообщается в посте.

По словам Моряк, она не испытывала страха перед бурей, поскольку была уверена в своей безопасности. Актриса просто надела браслет от укачивания и попыталась заснуть.

Ранее Лиза Моряк рассказала, как прошли партнерские роды. По ее словам, Сарик Андреасян согласился на этот шаг в последний момент, несмотря на свой страх. Актриса отметила, что она чувствовала сильную поддержку от супруга.

До этого Андреасян оказался в центре скандала после лекции перед студентами киношколы в Москве, где раскритиковал творчество Андрея Тарковского. Лиза Моряк выступила в защиту супруга и разъяснила, что финансирование его проектов осуществляется частной компанией, а не за счет государственных средств.