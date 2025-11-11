Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 16:59

«Он был настоящим лидером!»: Намин раскрыл судьбу музыканта Носкова

Основатель «Парка Горького» Намин рассказал, чем занимается Николай Носков

Николай Носков Николай Носков Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Заслуженный артист России и бывший член группы «Парк Горького» Николай Носков даже после инсульта продолжает выступать с концертами, сообщил корреспонденту NEWS.ru основатель группы и продюсер Стас Намин. На пресс-конференции группы в центре «Известия» Намин заявил, что именно Носков был «настоящим лидером» музыкального коллектива.

По словам продюсера, сейчас исполнитель не очень хорошо себя чувствует, но его поддерживает и «спасает» жена. Он поразился тому, как Носков выступает, даже будучи в «сложном состоянии» после болезни.

Концерты дает, и слава богу, мы его всегда приглашаем специальным гостем. Посмотрите концерт в «Крокусе», как он великолепно пел! Низкий поклон ему,— восхитился Намин.

Исполнитель отметил, что Носков для него — особое явление. Остальным членам «Парка Горького» он пожелал всего хорошего и отметил, что сделал всю работу как продюсер, собрав «очень крутую» команду. Сам он предпочел заниматься другими вещами и отметил, что у него больше «нет времени на рок-н-ролл».

До этого Намин подтвердил, что теперь является единоличным владельцем кафе музыканта и телеведущего Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, в заведении проводят по 80 концертов и живых выступлений в месяц.

Николай Носков
концерты
парк горького
группы
рок-группы
Стас Намин
Дарья Тааль
Д. Тааль
Оксана Прачёва
О. Прачёва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд огласил приговор экс-главе департамента Минобороны РФ Вертелецкому
Сенатор осадил министра Эстонии после слов о поддержке РФ со стороны Китая
В Госдуме ответили на сарказм Безуглой о важности двух областей Украины
Умер знаменитый датский режиссер и номинант на премию «Оскар»
Стало известно, что Путин обсудил с президентом Узбекистана
Умер сооснователь культовой метал-группы Barren Cross
Бабушка не спасла от дикого деда: мужчина сел на 17 лет за убийство внука
Умер лидер культовой синти-поп-группы
Названа лучшая театральная постановка Санкт-Петербурга
Секретный рецепт: горячая хурма в творожной симфонии
Ученики прямо в школе смешали лекарственное средство с пивом и отравились
Треки Техника продолжают исчезать со стримингов
MARGO раскрыла подробности фита со скандальным американским рэпером
Раскрыта тактика ВС РФ под Часовым Яром, которая помогает сократить потери
«Нет времени на рок-н-ролл»: Намин о продюсировании «Парка Горького»
Муж стал ручной: восточная шакшука на сковороде — готовится быстро
В Европе началась «драка» за зарубежные активы российского нефтегиганта
Власти пригрозили маркеплейсам «мерами» из-за повышения комиссии
Дочь Майкла Джексона раскрыла жуткие последствия употребления наркотиков
«Будет сложно»: ВСУ под Часовым Яром предрекли печальный конец
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.