«Он был настоящим лидером!»: Намин раскрыл судьбу музыканта Носкова

Заслуженный артист России и бывший член группы «Парк Горького» Николай Носков даже после инсульта продолжает выступать с концертами, сообщил корреспонденту NEWS.ru основатель группы и продюсер Стас Намин. На пресс-конференции группы в центре «Известия» Намин заявил, что именно Носков был «настоящим лидером» музыкального коллектива.

По словам продюсера, сейчас исполнитель не очень хорошо себя чувствует, но его поддерживает и «спасает» жена. Он поразился тому, как Носков выступает, даже будучи в «сложном состоянии» после болезни.

Концерты дает, и слава богу, мы его всегда приглашаем специальным гостем. Посмотрите концерт в «Крокусе», как он великолепно пел! Низкий поклон ему,— восхитился Намин.

Исполнитель отметил, что Носков для него — особое явление. Остальным членам «Парка Горького» он пожелал всего хорошего и отметил, что сделал всю работу как продюсер, собрав «очень крутую» команду. Сам он предпочел заниматься другими вещами и отметил, что у него больше «нет времени на рок-н-ролл».

До этого Намин подтвердил, что теперь является единоличным владельцем кафе музыканта и телеведущего Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, в заведении проводят по 80 концертов и живых выступлений в месяц.