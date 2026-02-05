В Госдуме захотели увеличить время для приема пациентов в поликлиниках Миронов призвал увеличить время приема пациентов в поликлиниках до 30 минут

Время приема пациентов в государственных поликлиниках следует увеличить в два раза — до 30 минут, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, россиянам часто приходится обращаться в частные клиники, так как врачи в бесплатных медучреждениях сильно перегружены. К тому же он призвал в два раза поднять зарплаты сотрудников, в первую очередь первичного звена, чтобы решить проблему кадрового голода в медицине, передает ТАСС.

Я призываю Минздрав и правительство в целом прислушаться к мнению общественности и профессионального сообщества. Норматив приема пациентов надо увеличивать вдвое, — отметил Миронов.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявлял NEWS.ru, что работа поликлиник в России должна быть улучшена. По его словам, необходимо сделать так, чтобы людям незачем было обращаться в частные клиники. Они должны иметь возможность решить все вопросы с помощью государственного здравоохранения. Он подчеркнул, что для изменения ситуации нужен новый национальный проект. Кроме того, по его словам, для воплощения этой идеи в жизнь потребуется большое количество денег.